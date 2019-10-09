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РИА Новости

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге

14:08 09.10.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Кремль будет следить за ходом опроса по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе них были задержаны около 100 человек. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. Были зарегистрированы 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора, после чего рабочая группа утвердила список из трех площадок.
Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью в сентябре приняла проект опроса по месту строительства храма Святой Екатерины, предусматривающий его проведение 13 октября. Опрос предлагается провести на 44 четырех специальных пунктах.
"Разумеется, будем, это же была очень резонансная тема, очень резонансная", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль следить за ходом голосования и его результатом.
"Поэтому это весьма позитивно и отрадно, что подробный опрос будет проведен. И все желающие смогут высказать свое мнение", - добавил он.
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
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