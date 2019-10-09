В Кремле прокомментировали включение ФБК в список иностранных агентов

"У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений. Это прерогатива Минюста", - сказал Песков.

Минюст в среду сообщил о включении ФБК в список иноагентов. Данное решение накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать о своем статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность. Решение о включении в список можно обжаловать в суде.