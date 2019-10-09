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РИА Новости

В Кремле прокомментировали включение ФБК в список иностранных агентов

14:06 09.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Решение о внесении организаций в список иностранных агентов является прерогативой Минюста, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя включение ведомством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список иноагентов.
"У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений. Это прерогатива Минюста", - сказал Песков.
Минюст в среду сообщил о включении ФБК в список иноагентов. Данное решение накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать о своем статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность. Решение о включении в список можно обжаловать в суде.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
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МинюстФБКФонд борьбы с коррупциейДмитрий ПесковМоскваРоссияОбщество
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