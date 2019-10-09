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РИА Новости

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о "спецподразделениях ГРУ"

14:04 09.10.2019 (обновлено: 15:22 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВ Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

"Никоим образом. Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски. Разумеется, и президент Путин об этом неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с европейскими странами на двусторонней основе. Это неоднократно говорилось и подтверждалось", — заявил Песков журналистам.

Ранее NYT опубликовала материал о "подразделении ГРУ 29155", которое, по версии СМИ, стоит за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и попыткой государственного переворота в Черногории осенью 2016 года.
При этом авторы статьи утверждают, что о "секретном" отделе не знают даже другие сотрудники Главного разведывательного управления.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию американских журналистов, назвал ее "сценарием плохого голливудского триллера".
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Генерал-майор Сергей Липовой, в свою очередь, сравнил статью в NYT с осенним обострением.

"Как-то иначе этот бред комментировать невозможно. Очевидно, что России выгодна стабильность и предсказуемость в российско-европейских отношениях. <...> Все это на совести США, причем Европой они не ограничиваются и создают очаги напряжения на Ближнем Востоке и в Азии", — заявил он РИА Новости.

Западные СМИ не в первый раз заявляют о присутствии сотрудников российских спецслужб в Европе.
Так, месяц назад в норвежских изданиях появились статьи о "тактических группах военнослужащих из России", которые будто бы провели разведку объектов инфраструктуры Норвегии, развернули там системы технического мониторинга и сенсорные платформы.
Журналисты ссылались на собственные зарубежные источники и данные, полученные в том числе от американских самолетов-разведчиков.
Российское посольство в Осло назвало подобные публикации "грубой провокацией" и "неуклюжей попыткой" оправдать рост норвежских расходов на оборону.
Остров Шпицберген
30 сентября, 12:16Сказано в эфире
"Российский спецназ в Норвегии" ‒ часть информационной войны Информация о российском спецназе на Шпицбергене не соответствует действительности, заявило российское посольство в Норвегии. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik предположил, чем была вызвана эта публикация в норвежских СМИ.
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Обсудить 19
Главное разведывательное управление РФДмитрий ПесковЕвропаПроисшествия
Популярные комментарии
Песков в чем-то прав - после провала Чепиги/Мишкина за них в Европе взялись всерьез (поймали в Чехии, Австрии, Италии), так что остальные сбежали, наверное, уже.
9 октября, 14:41
ЕМЕнисей Могучий
2420040
"о "секретном" отделе не знают даже другие сотрудники Главного разведывательного управления." но знают обычные западные журналисты и пишут об этом. В соседнем кабинете наверное сидят, в курсе всего.
9 октября, 14:44
Ivan Vdulin
28200000
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