В Кремле прокомментировали публикацию NYT о "спецподразделениях ГРУ"

В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

"Никоим образом. Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски. Разумеется, и президент Путин об этом неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с европейскими странами на двусторонней основе. Это неоднократно говорилось и подтверждалось", — заявил Песков журналистам.

Ранее NYT опубликовала материал о "подразделении ГРУ 29155", которое, по версии СМИ, стоит за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и попыткой государственного переворота в Черногории осенью 2016 года.

При этом авторы статьи утверждают, что о "секретном" отделе не знают даже другие сотрудники Главного разведывательного управления.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию американских журналистов, назвал ее "сценарием плохого голливудского триллера".

Генерал-майор Сергей Липовой, в свою очередь, сравнил статью в NYT с осенним обострением.

"Как-то иначе этот бред комментировать невозможно. Очевидно, что России выгодна стабильность и предсказуемость в российско-европейских отношениях. <...> Все это на совести США, причем Европой они не ограничиваются и создают очаги напряжения на Ближнем Востоке и в Азии", — заявил он РИА Новости.

Западные СМИ не в первый раз заявляют о присутствии сотрудников российских спецслужб в Европе.

Так, месяц назад в норвежских изданиях появились статьи о "тактических группах военнослужащих из России", которые будто бы провели разведку объектов инфраструктуры Норвегии, развернули там системы технического мониторинга и сенсорные платформы.

Журналисты ссылались на собственные зарубежные источники и данные, полученные в том числе от американских самолетов-разведчиков.