Производитель "Преднизолона" попросил фармкомпании возобновить производство

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Руководитель по связям с общественностью компании "Гедеон Рихтер" (Россия) Анна Похитонова заявила журналистам, что компания призывает фармкомпании возобновить производство и поставки препарата "Преднизолон" для покрытия потребности в лекарстве у россиян.
"Сегодня мы практически единственная фармацевтическая компания, которая производит препарат " Преднизолон" 5 миллиграмм в таблетках для российского рынка", – сказала она журналистам после совещания в Минздраве.
Похитонова пояснила, что компания производит этот препарат бесперебойно с 1999 года и поставляет его для российских пациентов.
"Однако одной компании мало для того, чтобы покрыть потребности сегодняшние, которые существуют на рынке. Поэтому мы призываем все другие фармацевтические компании, чтобы они нашли возможность возобновить производство и поставки препарата "Преднизолон" 5 миллиграмм для российских пациентов ", - добавила Похитонова.