Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T14:02Z
https://ria.ru/20191009/1559580136.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:180:3456:2124_1036x0_80_0_0_66a50498cabc898367d188c8923fee56.jpg
РИА Новости

Производитель "Преднизолона" попросил фармкомпании возобновить производство

14:02 09.10.2019
396
© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Руководитель по связям с общественностью компании "Гедеон Рихтер" (Россия) Анна Похитонова заявила журналистам, что компания призывает фармкомпании возобновить производство и поставки препарата "Преднизолон" для покрытия потребности в лекарстве у россиян.
"Сегодня мы практически единственная фармацевтическая компания, которая производит препарат " Преднизолон" 5 миллиграмм в таблетках для российского рынка", – сказала она журналистам после совещания в Минздраве.
Работа государственной аптеки. Архивное фото
27 августа, 12:34РИА Новости
Число производителей преднизолона не менялось, заявили в Минпромторге
Похитонова пояснила, что компания производит этот препарат бесперебойно с 1999 года и поставляет его для российских пациентов.
"Однако одной компании мало для того, чтобы покрыть потребности сегодняшние, которые существуют на рынке. Поэтому мы призываем все другие фармацевтические компании, чтобы они нашли возможность возобновить производство и поставки препарата "Преднизолон" 5 миллиграмм для российских пациентов ", - добавила Похитонова.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке сети Ригла на Арбате в Москве
26 августа, 14:40РИА Новости
В сочинских аптеках пожаловались на отсутствие преднизолона
500001
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Таблетки
Поставщик препарата "Празиквантел" объяснил проблемы с поставками в Россию
РИА
Новости
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по "делу Байдена"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила спросить у профсоюзов про проданные в 90-х санатории
Итуруп
МИД России объяснил перенос поездки японских туристов на Кунашир и Итуруп
Лента
новостей
Здание министерства финансов РФ
Минфин намерен изменить подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний
Украинское правосудие
В Виннице арестовали американца, воевавшего в Донбассе на стороне силовиков
Сотрудник полиции
Под Самарой выяснят причину смерти мужчины, которого блогер угостил водкой
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
Песков назвал ситуацию в Донбассе внутренней проблемой Украины
Президент РФ Владимир Путин
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил возможность встречи "четверки" на фоне ситуации в Донбассе
Место, где располагался детский лагерь Перевал в Томской области
В Томской области украли лагерь для детей-сирот
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали включение ФБК в список иностранных агентов
Старт ракеты-носителя Протон-М с Байконура
"Протон-М" вывел блок "Бриз-М" со спутниками на суборбитальную траекторию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
Лента новостейМолния