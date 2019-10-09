Производитель "Преднизолона" попросил фармкомпании возобновить производство

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Руководитель по связям с общественностью компании "Гедеон Рихтер" (Россия) Анна Похитонова заявила журналистам, что компания призывает фармкомпании возобновить производство и поставки препарата "Преднизолон" для покрытия потребности в лекарстве у россиян.

"Сегодня мы практически единственная фармацевтическая компания, которая производит препарат " Преднизолон" 5 миллиграмм в таблетках для российского рынка", – сказала она журналистам после совещания в Минздраве.

Похитонова пояснила, что компания производит этот препарат бесперебойно с 1999 года и поставляет его для российских пациентов.