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РИА Новости

Задымление на биофаке МГУ произошло из-за сбоя работы сушильного аппарата

13:57 09.10.2019 (обновлено: 14:35 09.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Высотное здание МГУ имени Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Задымление в здании биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова произошло из-из сбоя работы аппарата, в котором сушатся растения, рассказал РИА Новости замдекана факультета Сергей Ефимовский.
Ранее в МЧС России сообщили, что порядка 250 человек были эвакуированы из здания биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве, где произошло задымление.
Фундаментальная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова.
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"Эвакуация была проведена, потому что в одной из комнат, где плановым образом сушились растения для проведения работ студенческих, вышел из строя датчик, регулирующий температуру, из-за этого температура поднялась выше, чем нужно. Листья, стебли - это то, что дымит хорошо, и из этого шкафа попёр дым", - сказал Ефимов.
Он отметил, что на задымление среагировали пожарные датчики, поэтому сработало оповещение, что всем нужно выйти из здания. Комната, где случилось задымление, была обесточена, а окна в ней открыты для проветривания, уточнил замдекана.
Он отметил, что к биофаку подъехало множество пожарных расчетов.
"Ребята пришли, посмотрели, открыли шкаф, оттуда еще больше дыма повалило, вытащили оттуда обуглившиеся растения, положили их в мойку. На этом весь инцидент был исчерпан", - рассказал он.
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Сергей ЕфимовМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияПроисшествия
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