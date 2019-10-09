Задымление на биофаке МГУ произошло из-за сбоя работы сушильного аппарата

"Эвакуация была проведена, потому что в одной из комнат, где плановым образом сушились растения для проведения работ студенческих, вышел из строя датчик, регулирующий температуру, из-за этого температура поднялась выше, чем нужно. Листья, стебли - это то, что дымит хорошо, и из этого шкафа попёр дым", - сказал Ефимов.