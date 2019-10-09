На Украине задержали мужчину, заявлявшего о подготовке убийства Зеленского

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Кривом Роге пьяного мужчину, который заявлял о подготовке убийства украинского президента Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
"О подозрительном гражданине в полицию сообщили бдительные горожане, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского", - говорится в сообщении.
По данным агентства, мужчину доставили в районное отделение полиции, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.