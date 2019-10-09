На Украине задержали мужчину, заявлявшего о подготовке убийства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Кривом Роге пьяного мужчину, который заявлял о подготовке убийства украинского президента Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.

"О подозрительном гражданине в полицию сообщили бдительные горожане, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского", - говорится в сообщении.