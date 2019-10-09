В Кузбассе собака откусила ребенку два пальца

КЕМЕРОВО, 9 окт - РИА Новости. Собака покусала ребенка в Кузбассе во время прогулки, откусив ему два пальца, врачам удалось пришить один, сообщили РИА Новости в областной детской клинической больнице.

"Ребенок поступил (в больницу – ред.) вчера после укуса собаки. Была покусана левая рука, один палец она (собака) полностью откусила, его привезли уже без пальца, второй палец, он третий по счету получается, он просто висел на какой-то кожной ткани, его пришили, рука вся была разодрана и разорвана… Операция длилась три часа… с 9 до 12 вечера", – сообщила собеседница агентства, уточнив, что возраст ребенка – примерно 6-7 лет.

В больнице отметили, что на данный момент его жизни ничего не угрожает.