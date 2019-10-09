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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции призвали закрыть для США авиабазу в ответ на угрозы Трампа

13:49 09.10.2019
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© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
© AP Photo
АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Турция в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа должна закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек в среду.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного.
"Лучший ответ, который Турция может дать в ответ на американские угрозы, это начать сотрудничество с Дамаском и срочно закрыть для США базу Инджирлик. США введут себя по отношению к нашей стране как враги, и там уже начали звучать голоса об исключении Турции из НАТО", - сказал собеседник агентства.
По его словам, США поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана 30 тысяч грузовиков с оружием.
"Это открыло против Турции настоящий фронт, что еще раз показывает: США видит Турцию, как врага", - добавил Перинчек.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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Война в СирииИнджирликДогу ПеринчекДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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