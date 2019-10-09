Иран мог бы создать ядерную бомбу, но не стал делать этого, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 9 окт – РИА Новости. Иран мог бы создать ядерную бомбу, но делать этого не стал, заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
"Несмотря на то, что мы могли пойти по этому направлению, мы объявили, что использование этого оружия находится под строгим запретом, именно поэтому у нас нет причин тратиться на производство и хранение такого оружия, использование которого строго запрещено", - сказал Хаменеи.
Слова верховного лидера Ирана прозвучали на фоне неоднократно звучавших на Западе заявлений о стремлении не допустить получение Ираном ядерного оружия. В Иране каждый раз подчеркивают, что страна не собирается обзавестись им.