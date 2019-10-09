Иран мог бы создать ядерную бомбу, но не стал делать этого, заявил Хаменеи

"Несмотря на то, что мы могли пойти по этому направлению, мы объявили, что использование этого оружия находится под строгим запретом, именно поэтому у нас нет причин тратиться на производство и хранение такого оружия, использование которого строго запрещено", - сказал Хаменеи.