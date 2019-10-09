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РИА Новости

Совфед поможет Роспотребнадзору в оснащении лабораторий для выявления ГМО

13:45 09.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступает на заседании Совета Федерации
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступает на заседании Совета Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Сенаторы окажут поддержку Роспотребнадзору в финансирования на переоснащение лабораторий современным оборудованием для выявления в продуктах генно-модифицированных организмов (ГМО) нового поколения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В рамках "правительственного часа" в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что служба начала переоснащение лабораторий в 2017 году, так как стало понятно, что с каждым годом выявление ГМО в продуктах снижается.
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"С каким трудом нам удавалось принять закон о запрете ввоза продуктов ГМО, сопротивление было колоссальное. Но закон принять мало, надо, чтобы он работал. Нужны современные лаборатории, потому что противники наши быстрее перестраиваются, реагируют и обходят нормы закона", - ответила Матвиенко.
Обращаясь к Поповой, она отметила: "если есть понимание, сколько нужно средств дополнительных, мы готовы вас в этом поддержать".
Сенатор также попросила главу Роспотребнадзора представить план по переоснащению таких лабораторий в РФ. Матвиенко полагает, что соответствующие лаборатории нужно использовать для проверки на наличие ГМО не только продуктов питания, но и семян.
Матвиенко напомнила, что проверкой семян на ГМО занимается Россельхознадзор. Спикер полагает, что для отслеживания качества посевного материала необходимо либо объединить полномочия по контролю за ГМО в России под одним началом, либо "позволить Россельхознадзору пользоваться лабораториями Роспотребнадзора".
"Нам нужно здесь действовать пожёстче, защищать наших граждан от той продукции, которая запрещена на территории России", - заключила спикер.
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Анна ПоповаВалентина МатвиенкоРоссельхознадзорРоспотребнадзорСовет Федерации РФМоскваРоссияОбщество
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