Совфед поможет Роспотребнадзору в оснащении лабораторий для выявления ГМО

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Сенаторы окажут поддержку Роспотребнадзору в финансирования на переоснащение лабораторий современным оборудованием для выявления в продуктах генно-модифицированных организмов (ГМО) нового поколения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В рамках "правительственного часа" в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что служба начала переоснащение лабораторий в 2017 году, так как стало понятно, что с каждым годом выявление ГМО в продуктах снижается.

"С каким трудом нам удавалось принять закон о запрете ввоза продуктов ГМО, сопротивление было колоссальное. Но закон принять мало, надо, чтобы он работал. Нужны современные лаборатории, потому что противники наши быстрее перестраиваются, реагируют и обходят нормы закона", - ответила Матвиенко.

Обращаясь к Поповой, она отметила: "если есть понимание, сколько нужно средств дополнительных, мы готовы вас в этом поддержать".

Сенатор также попросила главу Роспотребнадзора представить план по переоснащению таких лабораторий в РФ. Матвиенко полагает, что соответствующие лаборатории нужно использовать для проверки на наличие ГМО не только продуктов питания, но и семян.

Матвиенко напомнила, что проверкой семян на ГМО занимается Россельхознадзор. Спикер полагает, что для отслеживания качества посевного материала необходимо либо объединить полномочия по контролю за ГМО в России под одним началом, либо "позволить Россельхознадзору пользоваться лабораториями Роспотребнадзора".