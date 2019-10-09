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РИА Новости

"Репортеры без границ" потребовали освободить российскую журналистку Юзик

13:42 09.10.2019
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© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
Юлия Юзик. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 окт – РИА Новости. Международная организация "Репортер без границ" требует немедленного освобождения российской журналистки Юлии Юзик, которая была задержана в Иране, говорится в коммюнике организации.
Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Юлия Юзик
7 октября, 14:29Радио Sputnik
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"Через шесть дней после ареста в Иране российской журналистке Юлии Юзик до сих пор не разрешили встретиться с адвокатом и представителями консульства. Она только смогла сделать короткий телефонный звонок, чтобы сообщить своей семье, что она была задержана в отеле и иранская революционная гвардия подозревает ее в шпионаже", - говорится в коммюнике.
В документе отмечается, что 7 октября официальным представителем иранского правительства Али Рабии была опровергнута информация о том, что журналистку подозревают в шпионаже. Представитель правительства Ирана ссылался на "проблему с визой".
"Визовые проблемы не могут оправдать задержание Юлии Юзик. Мы призываем иранские власти немедленно освободить ее", - заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Йоханн Бир.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
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Юлия ЮзикЗадержание российской журналистки в ИранеАли РабииРепортеры без границИранВ мире
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