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РИА Новости

Медведев готов посетить первый чемпионат мира по пахоте

13:41 09.10.2019 (обновлено: 14:06 09.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Зелёный бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном продовольственном рынке" на ВДНХ
Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Зелёный бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном продовольственном рынке на ВДНХ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Зелёный бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном продовольственном рынке" на ВДНХ
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев собирается приехать на чемпионат мира по пахоте, который впервые пройдет в РФ в июне.
Осматривая выставку "Золотая осень" на ВДНХ, глава кабинета министров зашел на стенд Ленинградской области, где ознакомился с проектами региона по выращиванию креветок, овощей и салатов. Представители области пригласили председателя правительства на чемпионат мира по пахоте, заявки на участие в котором уже подали аграрии из 37 стран, среди которых Канада, США, Австралия.
"Это довольно интересно, можно съездить, тем более что у нас пахотные возможности самые большие в мире, поэтому где, как не у нас, проводить", - поддержал предложение Медведев.
На стенде Калининградской области глава региона Антон Алиханов рассказал премьер-министру о новых проектах в сфере АПК, среди которых, например, молочный комплекс на 3,9 тысячи коров. По его словам, также активно развивается выращивание и переработка фруктов, из которых даже делается калининградская чурчхела.
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"Мы себя практически по всем позициям обеспечиваем на 100% (продовольствием), за исключением пока фруктов и овощей. Года два нам надо, чтобы выйти на полное обеспечение. Мы в этом году стали вторым регионом по урожайности зерновых", - рассказал Алиханов.
На стенде Калининградской области Медведев получил еще одно приглашение: приехать на открытие нового комплекса по производству белковых концентратов, которые планируется активно поставлять на экспорт. Алиханов также рассказал о строительстве в регионе небольших рыболовецких кораблей, поинтересовавшись, можно ли расширить государственную поддержку этого направления.
"Давайте посмотрим: вопрос в том, есть ли потребность в таких судах, но мы активно занимаемся этой темой", - ответил Медведев.
На стенде Волгоградской области глава кабинета министров выслушал доклад о том, как выполняется проект, связанный с обводнением волго-ахтубинской поймы - крупнейшей речной долины.
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"Это очень серьезная тема", - заметил Медведев. По словам специалистов, реализация данного проекта позволит не только решить экологические проблемы, но и увеличить мелиорацию почти в два раза и нарастить производство овощей. Эксперты считают, что проект весьма полезен с точки зрения импортозамещения.
Разговор о рыболовстве председатель правительства продолжил на стенде Карелии. "Очень красиво выглядит", - заметил он, осматривая образцы продукции. "Появилась уже карельская креветка, начали промысел северной креветки в Баренцевом море", - рассказали председателю правительства представители региона. Они рассчитывают, что "немного креветочной продукции" будет добавлено в национальный проект по экспорту продукции АПК.
"Мы только за, нам необходимо цифру выполнить, поэтому если еще креветку повезем, то совсем хорошо", - отреагировал сопровождавший Медведева министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Аграрии попросили Медведева обратить внимание и на продукцию из ягод. По их мнению, морсы и соки из, например, брусники и клюквы следовало бы внести в разрабатываемый сейчас единый государственный реестр стандартов питания для учеников школ. "Я это поддерживаю, потому что это здоровое питание", - заявил Медведев. Он попробовал один из таких напитков, похвалив натуральный вкус.
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Из продукции Кабардино-Балкарии внимание премьер-министра привлекли яблоки с надписями "Россия" и "Кабардино-Балкарская Республика". Садоводы объяснили, что соответствующий трафарет наклеивается на плоды, пока они растут и отпечаток остается на зрелом яблоке. Медведев высоко оценил и продукцию регионального животноводства, которая в последнее время активно поставляется на экспорт. "Надо поставлять и в арабские страны", - посоветовал он.
Развивать экспорт глава кабинета министров посоветовал и челябинским производителям круп. "Очень серьезно рассчитываем на Китай", - отметили специалисты. "Надо объяснить нашим китайским друзьям, что гречка - это вкусно", - поддержал планы Медведев. Тему выращивания фруктов и их переработки Медведев продолжил обсуждать на стенде Карачаево-Черкесии, которая представила огромную "скульптуру" созданную из свежих груш. Пакетик с сушеными грушами без добавок и консервантов глава кабинета министров подержал в руках, похвалив как внешний вид, так и аромат продукта.
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Антон АлихановДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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