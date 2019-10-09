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РИА Новости

Из здания биофака МГУ эвакуировали около 250 человек из-за задымления

13:30 09.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Порядка 250 человек были эвакуированы из здания биологического факультета МГУ мени М.В. Ломоносова в Москве, где произошло задымление, сообщили в МЧС России.
Ранее сообщалось, что задымление возникло в здании биологического факультета на территории МГУ имени Ломоносова в Москве, людей эвакуировали.
По данным спасателей, на пятом этаже происходило тление сушильного шкафа; в 12.39 оно было ликвидировано на площади 0,5 квадратного метра.
"Люди вышли самостоятельно на улицу до прибытия пожарной группы, в количестве примерно 250 человек (студенты, преподаватели, охрана). К тушению пожара привлекались 39 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
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