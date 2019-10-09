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РИА Новости
Культура

Создатель "Во все тяжкие" рассказал о судьбе главного героя

16:35 09.10.2019
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© American Movie Classics (2008 – 2013)Кадр из сериала "Во все тяжкие"
Кадр из сериала Во все тяжкие
© American Movie Classics (2008 – 2013)
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Винс Гиллиган, продюсер сериала "Во все тяжкие" и полнометражной картины "Путь: Во все тяжкие. Фильм", который станет его продолжением, рассказал, что произошло с главным героем в конце телешоу, сообщает Independent.
Учитель химии Уолтер Уайт, которого сыграл Брайан Крэнстон, в финале сериала лежит на полу с огнестрельным ранением. На его лице улыбка, но он не двигается, а полицейский измеряет его пульс.
Последняя серия вышла в сентября 2013 года, и с тех пор поклонники гадали, остался главный герой жив или нет.
Гиллиган уточнил в эфире ток-шоу телеведущего Рича Айзена: "Да, Уолтер Уайт мертв". Вопрос о том, задействован ли Крэнстон в полнометражном фильме, он оставил без ответа.
В ленте, премьера которой состоится на Netflix уже 11 октября, в центре событий оказывается Джесси Пинкман, которого сыграл Аарон Пол.
Актер Аарон Пол в роли Джесси Пинкмана в сериале Во все тяжкие
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В новом тизере сиквела "Во все тяжкие" появился Джесси Пинкман
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