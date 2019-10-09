Создатель "Во все тяжкие" рассказал о судьбе главного героя

Кадр из сериала "Во все тяжкие"

© American Movie Classics (2008 – 2013) Кадр из сериала "Во все тяжкие"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Винс Гиллиган, продюсер сериала "Во все тяжкие" и полнометражной картины "Путь: Во все тяжкие. Фильм", который станет его продолжением, рассказал, что произошло с главным героем в конце телешоу, . Винс Гиллиган, продюсер сериала "Во все тяжкие" и полнометражной картины "Путь: Во все тяжкие. Фильм", который станет его продолжением, рассказал, что произошло с главным героем в конце телешоу, сообщает Independent.

Учитель химии Уолтер Уайт, которого сыграл Брайан Крэнстон, в финале сериала лежит на полу с огнестрельным ранением. На его лице улыбка, но он не двигается, а полицейский измеряет его пульс.

Последняя серия вышла в сентября 2013 года, и с тех пор поклонники гадали, остался главный герой жив или нет.

Гиллиган уточнил в эфире ток-шоу телеведущего Рича Айзена: "Да, Уолтер Уайт мертв". Вопрос о том, задействован ли Крэнстон в полнометражном фильме, он оставил без ответа.