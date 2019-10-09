В Оренбурге суд оставил без изменения арест зятя священника Стремского

УФА, 9 окт - РИА Новости. Оренбургский областной суд оставил без изменения решение районного суда об аресте зятя священника, ранее арестованного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в областном суде Оренбурга.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя "Православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты господина Щербакова - зятя Стремского, и оставил решение районного суда без изменений. Он будет в СИЗО до 12 ноября", - сказал агентству представитель суда.
В среду утром областной суд также оставил без изменения жалобу на арест дочери священника.