В Оренбурге суд оставил без изменения арест зятя священника Стремского

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя "Православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц.