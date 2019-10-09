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РИА Новости

Медведев призвал учитывать рост популярности органических продуктов

13:23 09.10.2019 (обновлено: 16:21 09.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ
Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо повышать качество сельхозпродукции, учитывая рост популярности во всем мире органических продуктов.
"Традиционное сельское хозяйство сильно изменилось. Привычные методы с избыточным количеством удобрений, с энергоемкой техникой далеко не всегда эффективны. И не только потому, что такой агропромышленный комплекс небезопасен для окружающей среды. Главное, что люди хотят покупать экологически чистые, как принято говорить - органические продукты, несмотря на то, что они и стоят дороже", - отметил премьер.
По его словам, рождается новая культура питания, в которой качество продуктов, способ их производства оказываются не менее важными, чем количество продуктов и их разнообразие.
"Конечно, это мнение больше распространено в развитых странах с довольно высоким уровнем доходов, но сами идеи здорового питания, на котором основана концепция органических продуктов, становятся все более популярны и в мире, и в нашей стране. Поэтому нам нужно и дальше повышать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований агроэкологии и самих людей", - заявил Медведев в ходе выставки "Золотая осень" в Москве.
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