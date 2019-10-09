Медведев призвал учитывать рост популярности органических продуктов

"Традиционное сельское хозяйство сильно изменилось. Привычные методы с избыточным количеством удобрений, с энергоемкой техникой далеко не всегда эффективны. И не только потому, что такой агропромышленный комплекс небезопасен для окружающей среды. Главное, что люди хотят покупать экологически чистые, как принято говорить - органические продукты, несмотря на то, что они и стоят дороже", - отметил премьер.

По его словам, рождается новая культура питания, в которой качество продуктов, способ их производства оказываются не менее важными, чем количество продуктов и их разнообразие.

"Конечно, это мнение больше распространено в развитых странах с довольно высоким уровнем доходов, но сами идеи здорового питания, на котором основана концепция органических продуктов, становятся все более популярны и в мире, и в нашей стране. Поэтому нам нужно и дальше повышать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований агроэкологии и самих людей", - заявил Медведев в ходе выставки "Золотая осень" в Москве.