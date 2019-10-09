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РИА Новости

Медведев одобрил проект соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

13:20 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минэкономразвития России, согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и сербской стороной проект соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны", - говорится в документе.
"Считать целесообразным подписать указанное соглашение на заседании Евразийского межправительственного совета", - указано также в тексте распоряжения.
В конце августа сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич сообщал в интервью РИА Новости, что соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС планируется подписать в конце октября в Москве.
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Ранее в августе Медведев заявлял о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией и Сингапуром.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФСербияЭкономика
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