Медведев одобрил проект соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

"Одобрить представленный Минэкономразвития России, согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и сербской стороной проект соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны", - говорится в документе.