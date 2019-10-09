ЛНР обвинила украинских силовиков в срыве отвода сил у Золотого

ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 9 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины сорвали начало отвода войск в районе Золотого, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

Он пояснил, что, согласно договоренностям, Народная милиция ЛНР в 12:00 запустила белую сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил, однако со стороны ВСУ ответного сигнала не последовало.

Представители ОБСЕ подтвердили, что Киев к 13:00 так не запустил ракету, сигнализирующую о готовности к отводу.

Разведение у Петровского и Золотого

Участники контактной группы на встрече в Минске 2 октября согласовали график разведения сил. Отвод войск — одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

Согласно договоренностям, украинские силовики и ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса должны в течение 30 дней отвести силы от линии соприкосновения на расстояние не менее километра, разобрать фортификационные сооружения и разминировать территорию.

Это должно происходить синхронно и зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ.

Представители Киева в СЦКК 5 октября обвинили ополченцев в обстреле из миномета одного из участков разведения в районе Золотого.

В свою очередь, в ЛНР объявили, что территорию республики обстреливают сами украинские силовики, а Народная милиция не отвечает на это, чтобы не сорвать разведение сил и средств.