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РИА Новости

ЛНР обвинила украинских силовиков в срыве отвода сил у Золотого

13:13 09.10.2019 (обновлено: 15:30 09.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 9 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины сорвали начало отвода войск в районе Золотого, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.
Он пояснил, что, согласно договоренностям, Народная милиция ЛНР в 12:00 запустила белую сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил, однако со стороны ВСУ ответного сигнала не последовало.
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Представители ОБСЕ подтвердили, что Киев к 13:00 так не запустил ракету, сигнализирующую о готовности к отводу.

Разведение у Петровского и Золотого

Участники контактной группы на встрече в Минске 2 октября согласовали график разведения сил. Отвод войск — одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".
Согласно договоренностям, украинские силовики и ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса должны в течение 30 дней отвести силы от линии соприкосновения на расстояние не менее километра, разобрать фортификационные сооружения и разминировать территорию.
Это должно происходить синхронно и зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ.
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Представители Киева в СЦКК 5 октября обвинили ополченцев в обстреле из миномета одного из участков разведения в районе Золотого.
В свою очередь, в ЛНР объявили, что территорию республики обстреливают сами украинские силовики, а Народная милиция не отвечает на это, чтобы не сорвать разведение сил и средств.
После этого, 7 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что для начала разведения сил необходим семидневный период тишины. Представители самопровозглашенных республик подчеркнули, что соблюдение перемирия не является обязательным условием для начала процесса и обвинили Киев в попытке затянуть выполнение договоренностей.
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