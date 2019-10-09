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РИА Новости

Медведев призвал заниматься селекцией семян картофеля

13:12 09.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия сама должна заниматься селекцией картофеля, чтобы не остаться без него, если вдруг зарубежные партнеры откажут стране в семенах.
В ходе форума "Золотая осень" в Москве Медведев осмотрел стенд Северной Осетии-Алании, где были представлены картофель и форель.
"А семена-то наши?", - спросил глава российского правительства, ознакомившись с продукцией.
Медведеву рассказали, что Северная Осетия начала заниматься селекцией, и порядка 25-30% семян - из республиканских лабораторий.
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"На самом деле это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель - это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент - без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.
Он также похвалил стенд, сказав, что "выглядит картошка прямо отменно". Глава республики Битаров объяснил, что для выращивания картофеля используются "высокогорные условия, где нет переносчиков болезней...
После этого он отвел Медведева к стенду с форелью. "И фишка - форель у нас в свое время царскому столу поставляли", - сказал он премьеру.
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Дмитрий МедведевРоссияСеверная ОсетияЭкономика
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