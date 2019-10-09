Медведев призвал заниматься селекцией семян картофеля

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия сама должна заниматься селекцией картофеля, чтобы не остаться без него, если вдруг зарубежные партнеры откажут стране в семенах.

В ходе форума "Золотая осень" в Москве Медведев осмотрел стенд Северной Осетии-Алании, где были представлены картофель и форель.

"А семена-то наши?", - спросил глава российского правительства, ознакомившись с продукцией.

Медведеву рассказали, что Северная Осетия начала заниматься селекцией, и порядка 25-30% семян - из республиканских лабораторий.

"На самом деле это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель - это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент - без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.

Он также похвалил стенд, сказав, что "выглядит картошка прямо отменно". Глава республики Битаров объяснил, что для выращивания картофеля используются "высокогорные условия, где нет переносчиков болезней...