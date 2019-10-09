Правительство исключило нут и чечевицу для посева из списка продэмбарго

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ исключило из списка сельскохозяйственной продукции, ввоз которой в Россию запрещен в рамках продовольственного эмбарго, нут и чечевицу для посева при соблюдении ряда условий, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В рамках продэмбарго в Россию из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна запрещено ввозить, в частности, овощи и съедобные корнеплоды и клубнеплоды за исключением семенного картофеля, лука-севка, сахарной гибридной кукурузы для посева и гороха для посева.

Подписанным постановлением список исключений из данной группы товаров расширяется: теперь в него входят также нут и чечевица для посева.

Сорта семян нута и чечевицы, которые можно ввозить, должны быть включены в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Кроме того, ввозить в РФ можно будет партии семян, предназначенных для научных исследований, государственных испытаний и производства семян для экспорта из России при подтверждении Минсельхозом РФ целевого назначения импортных товаров в пределах определенной квоты.