В "Вертолетах России" заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай

"Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления", - говорится в релизе, распространенном в среду.