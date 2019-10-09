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РИА Новости

В "Вертолетах России" заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай

13:09 09.10.2019
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© Фото : "Вертолеты России"Заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков
Заместитель гендиректора холдинга Вертолеты России Игорь Чечиков
© Фото : "Вертолеты России"
Заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несчастный случай в нерабочее время произошел с заместителем директора "Вертолетов России" Игорем Чечиковым, сейчас он на больничном, говорится в сообщении холдинга.
Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ выдвинули свои версии случившегося с Чечиковым, не указывая, откуда они почерпнули эту информацию. В пресс-службе эти сообщения назвали "домыслами и фантазиями".
"Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления", - говорится в релизе, распространенном в среду.
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Игорь ЧечиковВертолеты РоссииМоскваРоссияПроисшествия
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