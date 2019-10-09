Медведев предложил создать базу данных о состоянии АПК

"Нужно упростить контакты с органами государственной власти и, конечно, создать подробную базу данных о состоянии агропромышленного комплекса в целом, причем там должны быть и крупные производства, крупные предприятия, и небольшие товарные производства, поскольку все это и есть сельское хозяйство. Эту работу мы, во всяком случае в нашей стране, ведем при реализации национальной программы "Цифровая экономика", - сказал Медведев.