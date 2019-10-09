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РИА Новости

Медведев предложил создать базу данных о состоянии АПК

13:01 09.10.2019 (обновлено: 13:15 09.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии Международного агропромышленного форума предложил создать базу данных о состоянии агропромышленного комплекса.
По словам премьера, нужно создать современную высокотехнологичную среду для всех, кто связан с агропромышленным комплексом, и дать возможность сельхозпроизводителям получать информацию в электронном виде.
"Нужно упростить контакты с органами государственной власти и, конечно, создать подробную базу данных о состоянии агропромышленного комплекса в целом, причем там должны быть и крупные производства, крупные предприятия, и небольшие товарные производства, поскольку все это и есть сельское хозяйство. Эту работу мы, во всяком случае в нашей стране, ведем при реализации национальной программы "Цифровая экономика", - сказал Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
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