Медведев планирует в октябре посетить Белград

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре посетит Белград, в рамках визита в том числе планируется подписать соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер для импорта сербских фруктов в Россию.

В ходе выставки-форума "Золотая осень" в Москве глава российского правительства осмотрел стенд с сербскими фруктами.

"Через десять дней, когда вы уже официально будете в Белграде, даст бог подпишем соглашение о фитосанитарных мерах", - сказал министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович, демонстрируя Медведеву сербские фрукты - яблоки, груши, нектарины и сливы, из которых также производится ракия.

"И выпьем за это ракии как раз", - с улыбкой ответил Медведев.

Медведев пообещал министру сельского хозяйства Сербии приехать в Белград в конце месяца и выпить ракии pic.twitter.com/qBCwU2CKjB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 октября 2019 г.