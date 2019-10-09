Москвичей предупредили о пробках на дорогах из-за ремонта и непогоды

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Загруженность московских дорог в среду связана с ремонтными работами и плохими погодными условиями, в течение дня лучше использовать метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На столичных дорогах сегодня плотнее, чем обычно. Загруженность на уровне 5-6 баллов. Это связано с плохими погодными условиями: местами в столице прошёл дождь, а также продолжающимися ремонтными работами на улично-дорожной сети", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Уточняется, что ремонтные работы идут в Северо-западном тоннеле, на внутренней стороне ТТК в районе Савеловского вокзала, Ярославском шоссе в сторону центра перед Северяниским путепроводом, а также на 34-м километре МКАД. Кроме того, есть локальные ограничения движения в центре города.