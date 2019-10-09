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РИА Новости

Москвичей предупредили о пробках на дорогах из-за ремонта и непогоды

12:48 09.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили в пробке в Москве
Автомобили в пробке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Загруженность московских дорог в среду связана с ремонтными работами и плохими погодными условиями, в течение дня лучше использовать метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"На столичных дорогах сегодня плотнее, чем обычно. Загруженность на уровне 5-6 баллов. Это связано с плохими погодными условиями: местами в столице прошёл дождь, а также продолжающимися ремонтными работами на улично-дорожной сети", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.
Уточняется, что ремонтные работы идут в Северо-западном тоннеле, на внутренней стороне ТТК в районе Савеловского вокзала, Ярославском шоссе в сторону центра перед Северяниским путепроводом, а также на 34-м километре МКАД. Кроме того, есть локальные ограничения движения в центре города.
"В течение дня для поездок в центр лучше использовать метро. Вечером рекомендуем сдвинуть поездки на личном автомобиле на внепиковое время", - добавили в пресс-службе.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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