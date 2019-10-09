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РИА Новости

Правительство Германии одобрило пакет мер по защите климата

12:48 09.10.2019
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© AFP 2019 / dpa/Uwe AnspachДым на предприятии химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн в Германии
Дым на предприятии химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн в Германии
© AFP 2019 / dpa/Uwe Anspach
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Правительство Германии одобрило в среду пакет мер по защите климата, сообщила министр по охране окружающей среды Свенья Шульце.
"Защита климата наконец становится обязательными к исполнению правилами, она становится законом - и это очень хорошо! Закон по защите климата - это решительный шаг вперед. Я долго за это боролась и очень рада, что сегодня это решение принято", - написала она в своем аккаунте в Twitter.
Шульце отметила, что особенность нового законодательства заключается в том, что политика по защите климата в Германии становится "планируемой" - "каждый знает, как она будет осуществляться в следующие годы, при этом никого не будут подвергать избыточной нагрузке".
Закон должен быть одобрен бундестагом, после чего он вступит в силу, таким образом законодательно закрепляя заявленные ранее правящей коалицией цели по защите климата. Они включают снижение на 55% выброса парниковых газов по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году Германия должна стать "климатически нейтральной", то есть выбросы парниковых газов в результате антропогенных факторов будут сведены к нулю. Как отмечают немецкие СМИ, Германия - первая страна, взявшая на себя такое обязательство на законодательном уровне.
Шульце в интервью телеканалу ZDF уточнила, что закон определяет зону ответственности для каждого министерства, которые должны каждый год достигать поставленных перед ними законом цели по защите климата.
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