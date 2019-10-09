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РИА Новости

Россия разделяет цели Продовольственной организации ООН, заявил Медведев

12:44 09.10.2019 (обновлено: 14:03 09.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев посетил 21-ю Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень"
Премьер-министр РФ Д. Медведев посетил 21-ю Российскую агропромышленную выставку Золотая осень
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Д. Медведев посетил 21-ю Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень"
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия разделяет стратегические цели Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
В среду после открытия традиционной сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" в Москве Медведев встретился с гендиректором ФАО Цюй Дунъюем, поздравив его с избранием на пост главы организации.
"Хочу сразу сказать, что мы, во-первых, готовы способствовать реализации вашей программы всеми теми возможностями, которые есть у РФ, а, с другой стороны, рассматриваем ФАО как ключевую многостороннюю организацию в области мирового сельскохозяйственного производства и, конечно, разделяем стратегические цели организации", - сказал Медведев.
Среди таковых глава правительства РФ упомянул борьбу с голодом, а также обеспечение населения качественным доступным и сбалансированным питанием. В этом же направлении, подчеркнул Медведев, Россия развивает и собственное сельское хозяйство.
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В свою очередь, Цюй Дунъюй выразил уважение российскому руководству, поблагодарив за поддержку на выборах: он подчеркнул, что без этого его победа была бы невозможна.
"Я вижу огромный прогресс в том, что касается развития сельского хозяйства (в РФ) за последние четыре года", - сказал Цюй Дунъюй.
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООНДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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