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РИА Новости

Международные рэнкинги: ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала

12:41 09.10.2019 (обновлено: 12:42 09.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФорум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Форум ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ВТБ Капитал по итогам 3-го квартала 2019 года занял ведущие позиции на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам, сообщает пресс-служба ВТБ.
Так, по данным Dealogic инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России и занял 28% рынка, выступив организатором 18 сделок общим объемом 4,8 миллиарда долларов. В общем рэнкинге среди организаторов размещений на долговом рынке в России банк занял первое место с долей рынка в 26,71%, организовав 68 сделок общим объемом 8,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении.
ВТБ Капитал также занял первое место в категории "Организатор размещений облигаций в Восточной Европе" по данным рэнкинга Bloomberg. Доля рынка инвестбанка составила 11,1%, реализовано 59 транзакций объемом 7,5 миллиарда долларов.
Лидерство ВТБ Капитал среди организаторов размещений на долговом рынке России (доля рынка 41,7%, 48 сделок на 9,5 миллиардов долларов) отметила также компания Refinitiv.
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7 октября, 18:08РИА Новости
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"ВТБ Капитал принял участие в ряде знаковых сделок на рынках долгового капитала. Команда инвестбанка вывела на рынок дебютных эмитентов, а также выступила соорганизатором размещения евробондов Nordgold, Северстали и РЖД. Мы продолжим работать с ведущими компаниями в России и за рубежом, оставаясь надежным партнером наших клиентов на глобальных рынках". – привели в пресс-службе комментарий руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрея Соловьева.
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ВТБ КапиталНовости компаний - Экономика
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