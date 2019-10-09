Международные рэнкинги: ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ВТБ Капитал по итогам 3-го квартала 2019 года занял ведущие позиции на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам, сообщает ВТБ Капитал по итогам 3-го квартала 2019 года занял ведущие позиции на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам, сообщает пресс-служба ВТБ

Так, по данным Dealogic инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России и занял 28% рынка, выступив организатором 18 сделок общим объемом 4,8 миллиарда долларов. В общем рэнкинге среди организаторов размещений на долговом рынке в России банк занял первое место с долей рынка в 26,71%, организовав 68 сделок общим объемом 8,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении.

ВТБ Капитал также занял первое место в категории "Организатор размещений облигаций в Восточной Европе" по данным рэнкинга Bloomberg. Доля рынка инвестбанка составила 11,1%, реализовано 59 транзакций объемом 7,5 миллиарда долларов.

Лидерство ВТБ Капитал среди организаторов размещений на долговом рынке России (доля рынка 41,7%, 48 сделок на 9,5 миллиардов долларов) отметила также компания Refinitiv.