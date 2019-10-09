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РИА Новости
Туризм

Туркомпания Hays Travel покупает весь розничный бизнес Thomas Cook

12:40 09.10.2019 (обновлено: 12:46 09.10.2019)
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© REUTERS / Suzanne PlunkettПрохожий у офиса туристической компании Thomas Cook в Лондоне
Прохожий у офиса туристической компании Thomas Cook в Лондоне
© REUTERS / Suzanne Plunkett
Прохожий у офиса туристической компании Thomas Cook в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости, Мария Табак. Туристическая компания Hays Travel покупает весь розничный бизнес разорившейся компании Thomas Cook, состоящий из 555 точек продажи в Великобритании, объявило в среду управление по вопросам неплатежеспособности, контролирующее процесс ликвидации Thomas Cook.
"Я рад объявить, что мы достигли соглашения с Hays Travel по приобретению всего розничного бизнеса Thomas Cook, состоящего из 555 пунктов продажи по всей стране", - говорится в заявлении представителя управления.
"Это важный шаг в процессе ликвидации, когда мы ищем возможности реализовать активы компании", - указывается в заявлении.
Логотип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
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Сумма сделки не раскрывается.
Решение Hays Travel может спасти 2,5 тысячи рабочих мест.
Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч - британские граждане. Их репатриация, завершившаяся 7 октября, была крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время. Из-за ликвидации Thomas Cook безработными в одночасье стали 9 тысяч человек.
Офис туристической компании Thomas Cook в Лондоне
23 сентября, 11:49РИА Новости
Британская туристическая компания Thomas Cook
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмThomas CookВеликобританияЭкономика
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