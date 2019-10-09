Туркомпания Hays Travel покупает весь розничный бизнес Thomas Cook

"Я рад объявить, что мы достигли соглашения с Hays Travel по приобретению всего розничного бизнеса Thomas Cook, состоящего из 555 пунктов продажи по всей стране", - говорится в заявлении представителя управления.

Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч - британские граждане. Их репатриация, завершившаяся 7 октября, была крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время. Из-за ликвидации Thomas Cook безработными в одночасье стали 9 тысяч человек.