Бизнес-омбудсмен предложил создавать в России мусорные хабы

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создавать в России мусорные хабы, которые будут отвечать за сбор, сортировку и утилизацию отходов, с передачей им финансовых полномочий, которые сейчас находятся у региональных операторов.

Он уточнил, что сейчас региональные операторы не заинтересованы в сортировке и утилизации отходов, а хабы будут перерабатывать отходы и платить за факт их доставки. При этом плата за несортированные отходы будет ниже, чем за сортированные.