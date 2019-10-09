Бизнес-омбудсмен предложил создавать в России мусорные хабы

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создавать в России мусорные хабы, которые будут отвечать за сбор, сортировку и утилизацию отходов, с передачей им финансовых полномочий, которые сейчас находятся у региональных операторов.
По мнению омбудсмена, мусорная реформа, активная фаза которой началась в 2019 году, требует изменений.
"Оперировать деньгами должен хаб. Сейчас деньги получает оператор (региональный оператор по обращению с отходами - ред.)... Деньги должны быть сосредоточены у хабов", - заявил Титов журналистам.
Он уточнил, что сейчас региональные операторы не заинтересованы в сортировке и утилизации отходов, а хабы будут перерабатывать отходы и платить за факт их доставки. При этом плата за несортированные отходы будет ниже, чем за сортированные.
"Основным звеном реформы должны стать приёмные, сортировочные и перерабатывающие хабы, создающиеся на базе государственно-частного партнёрства и осуществляющие приёмку, сортировку и переработку мусора, утилизацию хвостов, не подлежащих переработке", - отмечается в разъясняющих документах.