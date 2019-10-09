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РИА Новости

Nissan отозвал в России около 162 тысяч машин

12:36 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эмблема Nissan. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Nissan отзывает 161 тысячу 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные c января 2007 по август 2014 года.
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"Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира", - говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.
На автомобилях будут заменены газогенераторы подушки безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
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