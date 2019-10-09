Источник в администрации Эрдогана опроверг данные о начале операции в Сирии

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Сообщения некоторых СМИ о начале турецкой операции на северо-востоке Сирии не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции в среду.

"Некоторые СМИ сообщают о том, что операция на севере Сирии уже началась. Это не соответствует действительности. Она еще не началась. Подобные новости нужно игнорировать до тех пор, пока не появится официальное сообщение на эту тему", - сказал собеседник агентства.

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.