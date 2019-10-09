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РИА Новости
Война в Сирии

Источник в администрации Эрдогана опроверг данные о начале операции в Сирии

12:35 09.10.2019 (обновлено: 16:21 09.10.2019)
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© REUTERS / StringerТурецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
© REUTERS / Stringer
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Сообщения некоторых СМИ о начале турецкой операции на северо-востоке Сирии не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции в среду.
"Некоторые СМИ сообщают о том, что операция на севере Сирии уже началась. Это не соответствует действительности. Она еще не началась. Подобные новости нужно игнорировать до тех пор, пока не появится официальное сообщение на эту тему", - сказал собеседник агентства.
Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.
Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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