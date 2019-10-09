Пожар в пункте общепита в Краснодаре локализовали

КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Пожар в пункте общественного питания в Краснодаре локализован на площади 140 квадратных метров, эвакуированы 5 человек, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Ранее ведомство сообщило о пожаре на площади 140 квадратных метров, произошедшем в пункте общественного питания на улице Трамвайной в Краснодаре. Отмечалось, что силы и средства МЧС привлекаются по повышенному рангу пожара, эвакуация не проводилась, людей в помещении не было.