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РИА Новости

Пожар в пункте общепита в Краснодаре локализовали

12:32 09.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Пожар в пункте общественного питания в Краснодаре локализован на площади 140 квадратных метров, эвакуированы 5 человек, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Ранее ведомство сообщило о пожаре на площади 140 квадратных метров, произошедшем в пункте общественного питания на улице Трамвайной в Краснодаре. Отмечалось, что силы и средства МЧС привлекаются по повышенному рангу пожара, эвакуация не проводилась, людей в помещении не было.
"В 12.07 мск локализация на площади 140 квадратных метров. По уточненным данным, эвакуировано 5 человек", - сообщает пресс-служба ГУМЧС.
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