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РИА Новости

Рауль Хаджимба вступил в должность президента Абхазии

12:32 09.10.2019 (обновлено: 12:36 09.10.2019)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкИзбранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 9 окт - РИА Новости. Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду принес присягу в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента Абхазии, с этого момента он вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
Церемония началась в 12.00 (совпадает с мск), ее открыл спикер парламента Валерий Кварчия.
"Прошедшие выборы президента в Абхазии подтвердили приверженность демократическим принципам в нашей стране и продемонстрировали состоятельность республики Абхазии как государства", - сказал спикер, представив далее слово для присяги президенту.
Хаджимба на абхазском языке принес присягу на конституции. Под гимн избранный глава республики получил атрибуты президентской власти - штандарт и печати с изображением государственного герба и надписью: "Президент Республики Абхазия".
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
9 сентября, 12:10РИА Новости
Биография Рауля Хаджимбы
"Избранный глава государства официально вступил в должность", - заявил спикер парламента.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - получил 46,19%.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкИзбранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
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АбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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