Рауль Хаджимба вступил в должность президента Абхазии

Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме

СУХУМ, 9 окт - РИА Новости. Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду принес присягу в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента Абхазии, с этого момента он вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.

Церемония началась в 12.00 (совпадает с мск), ее открыл спикер парламента Валерий Кварчия.

"Прошедшие выборы президента в Абхазии подтвердили приверженность демократическим принципам в нашей стране и продемонстрировали состоятельность республики Абхазии как государства", - сказал спикер, представив далее слово для присяги президенту.

Хаджимба на абхазском языке принес присягу на конституции. Под гимн избранный глава республики получил атрибуты президентской власти - штандарт и печати с изображением государственного герба и надписью: "Президент Республики Абхазия".

"Избранный глава государства официально вступил в должность", - заявил спикер парламента.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - получил 46,19%.