Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T12:31Z
https://ria.ru/20191009/1559575133.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155658/35/1556583583_494:598:3072:2048_1036x0_80_0_0_e7d105dea302eeddcf5e9fbe799b9b81.jpg
РИА Новости

Адвокат Лолиты раскрыл подробности дела об правах на песню "На "Титанике"

12:31 09.10.2019
642
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Лолита Милявская . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Проверка полицией заявления певицы Лолиты Милявской о попытке лишить ее авторских прав на песню "На "Титанике" займет много времени, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин.
По его словам, Лолита в заявлении просит привлечь к ответственности компанию "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн". Около года назад в суд был представлен договор на отчуждение прав на песню "На "Титанике", который Лолита не подписывала, и суд встал на сторону певицы, рассказал адвокат. После этого она написала заявление в СК, и там начали проверку.
Сцена шоу Голос
3 сентября, 13:55Культура
Суд взыскал с Первого канала 50 тысяч рублей за использование песни Лолиты
"В рамках проверки была проведена экспертиза почерка, которая установила, что это не подпись Лолиты. Но поскольку Следственный комитет усмотрел там признаки мошенничества, это дело передали в МВД. Проверка требует большого количества времени, так как делались запросы по счетам", - сказал собеседник агентства.
Жорин добавил, что не понимает, почему именно сейчас "пошла волна новостей в прессе".
РИА Новости пока не располагает комментариями компании "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн"
Елена Кипер - музыкальный продюсер, написавшая для Лолиты более десятка песен ("На "Титанике" в их число не входит).
Интернет-сайт с видеоконтентом
5 августа, 11:54РИА Новости
Роскомнадзор заблокировал 33 сайта, защищая авторские права телеканалов
011103
Обсудить 0
Сергей ЖоринЛолита МилявскаяСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Косачев рассказал, когда Европа может изменить отношение к трагедии MH17
РИА
Новости
Газокомпрессорная станция на Украине
Коболев не видит необходимости продлевать контракт на транзит газа из РФ
Статуя Фемиды
В Оренбурге суд оставил без изменения арест дочери священника Стремского
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по "делу Байдена"
Лента
новостей
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
Российский космонавт остался без шашлыка после возвращения с МКС
Заместитель гендиректора холдинга Вертолеты России Игорь Чечиков
В "Вертолетах России" заявили, что с Чечиковым произошел несчастный случай
наручники
В Латвии задержали экс-мэра Даугавпилса Эйгимса, сообщил источник
Девушка в шапке Санта Клауса на пляже
Эксперты нашли самые дешевые пляжные туры с вылетом в ноябре
Режиссер Юлий Гусман
Гусман удивился словам стендап-комика о необходимости платить взносы в КВН
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Москва
В прибывшем в Москву "радиоактивном" поезде нашли источник излучения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
Лента новостейМолния