Медведев рассказал, в каком случае могут разрешить рекламу российских вин

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что реклама отечественного вина будет разрешена, если к ней изменится отношение в обществе.

"Мы к этому (рекламе вина) аккуратно относимся", - сказал председатель правительства, во время осмотра выставки "Золотая осень", отвечая на вопросы виноделов.

"Я никогда не считал, что, например, реклама нашего вина, которое произведено из российских виноматериалов, предосудительна", - признался он. При этом глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что "есть законодательство, которому мы должны следовать".

"Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами", - предположил председатель правительства.

Он также подчеркнул, что такое решение должно приниматься с учетом политики и в области здравоохранения, и в сфере продовольствия. "Нужен баланс между различными вещами", - уверен он. Поэтому необходимо очень аккуратно действовать, указал Медведев.