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РИА Новости

Медведев рассказал, в каком случае могут разрешить рекламу российских вин

12:29 09.10.2019 (обновлено: 13:13 09.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки Золотая осень на ВДНХ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" на ВДНХ
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что реклама отечественного вина будет разрешена, если к ней изменится отношение в обществе.
"Мы к этому (рекламе вина) аккуратно относимся", - сказал председатель правительства, во время осмотра выставки "Золотая осень", отвечая на вопросы виноделов.
"Я никогда не считал, что, например, реклама нашего вина, которое произведено из российских виноматериалов, предосудительна", - признался он. При этом глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что "есть законодательство, которому мы должны следовать".
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"Обиженный продукт". Эксперт оценил идею вернуть рекламу алкоголяВ ФАС предложили вновь разрешить рекламу вина и пива. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире радио Sputnik прокомментировал это предложение и оценил эффект от этой меры для экономики страны.
"Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами", - предположил председатель правительства.
Он также подчеркнул, что такое решение должно приниматься с учетом политики и в области здравоохранения, и в сфере продовольствия. "Нужен баланс между различными вещами", - уверен он. Поэтому необходимо очень аккуратно действовать, указал Медведев.
Премьер-министр назвал очень важной работу отечественных виноделов, которая, по его мнению, "поднимает нашу страну".
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