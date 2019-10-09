В Краснодаре загорелся пункт общепита

КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Пункт общественного питания горит в Краснодаре на площади 140 квадратных метров, эвакуация не проводилась, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Заявка о пожаре по улице Трамвайная поступила в 11.26 мск... В 11.33 мск по прибытии первых подразделений было установлено, что происходит горение пункта общественного питания, предварительно, площадь 140 квадратных метров", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что организован штаб пожаротушения, силы и средства МЧС привлекаются по повышенному рангу пожара.
"Эвакуация не проводилась! Людей в помещении не было", - уточняет пресс-служба ГУМЧС.