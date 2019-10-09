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РИА Новости

В Краснодаре загорелся пункт общепита

12:27 09.10.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Пункт общественного питания горит в Краснодаре на площади 140 квадратных метров, эвакуация не проводилась, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Заявка о пожаре по улице Трамвайная поступила в 11.26 мск... В 11.33 мск по прибытии первых подразделений было установлено, что происходит горение пункта общественного питания, предварительно, площадь 140 квадратных метров", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что организован штаб пожаротушения, силы и средства МЧС привлекаются по повышенному рангу пожара.
"Эвакуация не проводилась! Людей в помещении не было", - уточняет пресс-служба ГУМЧС.
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