"Союзмультфильм" откроет мультимедийный парк на ВДНХ к лету 2020 года

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" провела ребрендинг, создает стикеры с персонажами из "золотой коллекции" для мессенджеров и откроет мультимедийный парк на ВДНХ к лету 2020 года. Об этом рассказала журналистам в среду председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Сейчас идет реконструкция павильона номер семь на ВДНХ, который раньше назывался "Семена". Она завершится в конце года, после мы заходим туда. Это будет первый настоящий мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов студии, интерактивно пообщаться с персонажами. Планируем открыть парк к лету 2020 года", - сказала Слащева.

В пресс-службе "Союзмультфильма" пояснили, что они впервые в своей истории провели ребрендинг и разработали новый фирменный стиль "с учетом актуальных культурных кодов".

Слащева отметила, что последние полгода студия активно занималась созданием нового бренда, айдентики и слоганов. "Самый главный смысл этой работы в том, что мы сегодня не просто анимационная студия — мы уже большой творческий анимационный кластер. И дальше будем развиваться в теме детско-семейного контента не только анимационного, но и игрового", - заметила она.

В рамках проекта по ребрендингу у киностудии появился собственный фирменный шрифт Soyuzmult. Руководитель отдела культурных проектов киностудии Павел Шведов пояснил, что на новый логотип сильно повлиял шрифт из мультфильма "Ну, погоди!"