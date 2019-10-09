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РИА Новости
Культура

"Союзмультфильм" откроет мультимедийный парк на ВДНХ к лету 2020 года

12:36 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТабличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" провела ребрендинг, создает стикеры с персонажами из "золотой коллекции" для мессенджеров и откроет мультимедийный парк на ВДНХ к лету 2020 года. Об этом рассказала журналистам в среду председатель правления студии Юлиана Слащева.
"Сейчас идет реконструкция павильона номер семь на ВДНХ, который раньше назывался "Семена". Она завершится в конце года, после мы заходим туда. Это будет первый настоящий мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов студии, интерактивно пообщаться с персонажами. Планируем открыть парк к лету 2020 года", - сказала Слащева.
В пресс-службе "Союзмультфильма" пояснили, что они впервые в своей истории провели ребрендинг и разработали новый фирменный стиль "с учетом актуальных культурных кодов".
Слащева отметила, что последние полгода студия активно занималась созданием нового бренда, айдентики и слоганов. "Самый главный смысл этой работы в том, что мы сегодня не просто анимационная студия — мы уже большой творческий анимационный кластер. И дальше будем развиваться в теме детско-семейного контента не только анимационного, но и игрового", - заметила она.
В рамках проекта по ребрендингу у киностудии появился собственный фирменный шрифт Soyuzmult. Руководитель отдела культурных проектов киностудии Павел Шведов пояснил, что на новый логотип сильно повлиял шрифт из мультфильма "Ну, погоди!"
Кроме того, в студии намерены выпустить набор стикеров для мессенджеров с героями из "золотой коллекции" — Чебурашкой, Винни-Пухом, Пятачком, Зайцем, Волком и другими.
Председатель правления киностудии Союзмультфильм Юлиана Слащева
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮлиана СлащеваСоюзмультфильм
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