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РИА Новости

Архангельский омбудсмен взяла на контроль инцидент с избиением ребенка

12:23 09.10.2019 (обновлено: 15:33 09.10.2019)
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© Depositphotos / evgenyatamanРебенок
Ребенок
© Depositphotos / evgenyataman
Ребенок. Архивное фото
МУРМАНСК, 9 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Архангельской области Ольга Смирнова взяла на контроль ситуацию с молодой женщиной в Северодвинске, попавшей на видео, когда она на улице избивала ребенка в коляске.
Ранее в группе "Северодвинск life" был опубликован видеоролик с избиением ребенка в коляске. Участники группы, посвященной жизни города, предположили, что женщина — наркоманка в поисках закладки. На записи видно, как женщина копается в траве, будто что-то ищет. Затем она наклоняется к коляске и начинает бить ребенка, после чего, спотыкаясь, бежит прочь.
"Мы будем взаимодействовать с органами полиции. Я взяла ситуацию на контроль и готовлю запрос в органы полиции. В дальнейшем мы будем отрабатывать с органами опеки и решать, что делать в отношении этой матери", - сказала Смирнова РИА Новости.
В пресс-службе полиции Архангельской области РИА Новости сообщили, что личность женщины уже установлена.
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Ольга СмирноваLifeАрхангельская областьМурманскСеверодвинскПроисшествия
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