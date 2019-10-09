Архангельский омбудсмен взяла на контроль инцидент с избиением ребенка

МУРМАНСК, 9 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Архангельской области Ольга Смирнова взяла на контроль ситуацию с молодой женщиной в Северодвинске, попавшей на видео, когда она на улице избивала ребенка в коляске.
Ранее в группе "Северодвинск life" был опубликован видеоролик с избиением ребенка в коляске. Участники группы, посвященной жизни города, предположили, что женщина — наркоманка в поисках закладки. На записи видно, как женщина копается в траве, будто что-то ищет. Затем она наклоняется к коляске и начинает бить ребенка, после чего, спотыкаясь, бежит прочь.
"Мы будем взаимодействовать с органами полиции. Я взяла ситуацию на контроль и готовлю запрос в органы полиции. В дальнейшем мы будем отрабатывать с органами опеки и решать, что делать в отношении этой матери", - сказала Смирнова РИА Новости.
В пресс-службе полиции Архангельской области РИА Новости сообщили, что личность женщины уже установлена.