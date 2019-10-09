Суд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву

Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Иван Подкопаев, распыливший баллончик в полицейских, проведет в колонии два года вместо ранее назначенных трех лет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Признать смягчающим обстоятельством возмещение ущерба, смягчить назначенное наказание до двух лет колонии общего режима, в остальной части оставить приговор без изменений", — огласила решение судья Елена Лаврова.

На рассмотрении апелляции Подкопаев отказался от своего первого адвоката, при котором он признал вину. После этого подсудимый заявил, что не согласен с обвинением, не расценивает свои действия как уголовное преступление и просит оправдания.

По просьбе Подкопаева его правозащитником стал отец, а мать выступила в качестве свидетеля. Подкопаевы подчеркнули, что их сын выплатил двум потерпевшим полицейским компенсацию за причиненный вред — по 15 тысяч рублей каждому, а также перечислил десять тысяч в благотворительный фонд "Подари жизнь", чтобы "загладить вину перед обществом".

Прокурор, в свою очередь, просил оставить решение суда в силе и отклонить апелляционные жалобы, изменив решение лишь с учетом дней, которые Подкопаев провел в СИЗО.

Дело о массовых беспорядках в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. На акциях полиция задержала в общей сложности 1,7 тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Фигурантами стали около 20 человек.

В начале сентября суд признал Подкопаева виновным в насилии над представителем власти и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

По данным следствия, во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил перцовый баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у мужчины изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки.

Дело рассматривали в особом порядке, то есть при полном признании вины, что гарантировало Подкопаеву более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для подсудимого три года и четыре месяца колонии.