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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Треть желающих стать космонавтами в ОАЭ составляют женщины

12:20 09.10.2019 (обновлено: 13:20 09.10.2019)
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© Фото : предоставлено космическим агентством ОАЭГенеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби
Генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби
© Фото : предоставлено космическим агентством ОАЭ
АБУ-ДАБИ, 8 окт - РИА Новости. Треть из 4 тысяч заявок от желающих стать космонавтами, полученных космическим агентством ОАЭ, пришли от женщин, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.
"Заявки подали 4 тысячи человек. Интересно, что треть заявок – от женщин", - заявил он.
В среднем желание полететь в космос изъявляют молодые люди, отметил аль-Ахбаби.
Он рассказал, что два отобранных кандидата - Хазза аль-Мансури и Султан аль-Нейяди - прошли собеседования, медосмотр, и проверку научной подготовки, которые проводили эксперты со всего мира.
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