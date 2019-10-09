Первый космонавт из ОАЭ вернется на родину по завершении медосмотра

АБУ-ДАБИ, 8 окт - РИА Новости. Первый космонавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури скоро вернётся на родину, это произойдет после завершения медосмотра, сообщил РИА Новости генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.
"Хазза аль-Мансури вместе с другими космонавтами сейчас проходит медицинский осмотр, скоро, когда он закончится, он приедет в ОАЭ", - заявил он.
Аль-Мансури сейчас находится в Звездном городке в Подмосковье.
Хазза аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября. Аль-Мансури стал первым эмиратцем, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.
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