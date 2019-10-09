Первый космонавт из ОАЭ вернется на родину по завершении медосмотра

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури после послеполетного обследования в Центре подготовки имени Юрия Гагарина в Звездном городке спустя четыре дня после возвращения с МКС

© Фото : MBRSC Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури после послеполетного обследования в Центре подготовки имени Юрия Гагарина в Звездном городке спустя четыре дня после возвращения с МКС

АБУ-ДАБИ, 8 окт - РИА Новости. Первый космонавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури скоро вернётся на родину, это произойдет после завершения медосмотра, сообщил РИА Новости генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.

"Хазза аль-Мансури вместе с другими космонавтами сейчас проходит медицинский осмотр, скоро, когда он закончится, он приедет в ОАЭ", - заявил он.

Аль-Мансури сейчас находится в Звездном городке в Подмосковье.