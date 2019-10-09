Косачев рассказал, когда Европа может изменить отношение к трагедии MH17

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Европа может изменить свое отношение к трагедии с MH17, а также к ситуации в Донбассе, если Украина проявит строптивость, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Парламент Нидерландов задался вопросом, а почему же Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Парламентарии одобрили старт дополнительного расследования причин таких действий (точнее бездействия) Киева во время трагедии с рейсом MH17. Как говорится, не прошло и года. Точнее – прошло более 5 лет", - отметил сенатор.
По словам Косачева, в Нидерландах этот вопрос задают не впервые. В 2015 году Совет безопасности этой страны уже заявлял, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство и тогда бы рейс MH17 выбрал другой маршрут. При этом нидерландская парламентская оппозиция и в прошлом году выступала с призывами о расследовании роли Украины, напомнил Косачев. "На что местный МИД заявил, что у правительства, мол, нет причин для такого расследования", - добавил он.
"Ну действительно – зачем миру и родственникам погибших знать столь опасный факт, что катастрофы могло не быть, если бы Киев закрыл "воздух" над районом боевых действий? Да и неудобно как-то перед одним из участников Объединенной следственной группы, коим является Украина. Получается, один из подозреваемых занимается расследованием?", - отметил законодатель. Потому и украинский посол в Нидерландах указал местным властям: мол, следствие на тему закрытия воздушного пространства будет отвлекать от поиска виновных. "То есть – не отвлекайтесь на пустяки, продолжаем искать материалы на Россию", - сказал парламентарий.
Парламент Нидерландов все же решил расследовать роль Украины в произошедшем, отметил сенатор. "Нужно ли видеть в этом некие подвижки в "монолитной" позиции Запада по катастрофе с "Боингом" и попытки вернуть объективность в расследование, с самого начала скорее подбирающее аргументы и факты под единственную версию? Я бы пока не спешил с такими выводами. Ведь это пока позиция парламентского органа лишь одной из стран, хотя и ключевой в расследовании", - сказал глава комитета СФ.
Однако сам факт, что это произошло именно сейчас, весьма показателен, считает Косачев. Ведь не так давно была открытая пикировка между Украиной и Нидерландами в связи с включением Киевом в списки взаимно освобожденных граждан Владимира Цемаха, которого 11 сентября Нидерланды переквалифицировали из ключевых свидетелей по делу в подозреваемые. "На претензии нидерландцев руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в вопросе выдачи Владимира Цемаха власти руководствовались интересами Украины, а не Нидерландов", - напомнил политик.
"Вот и последовал ответ из Европы", - полагает он. По словам Косачева, показательно в этой ситуации именно то, что при желании европейцы могут легко найти аргументы для обвинения Украины, если та позволит себе демонстрировать строптивость и независимость. "И поддержка Украины основана не столько на том, что на Западе твердо убеждены в правильности ее позиции, сколько на том, что это выгодно политически. Пока", - подчеркнул законодатель.
Но если будет нужно, в Европе легко достанут "из кармана" факты, свидетельствующие против Украины, уверен сенатор. "Причем не только по MH17, но и, скорее всего, по всем прочим досье, от майдана до Донбасса. Серьезный сигнал Киеву, который решил, что ему кто-то позволит всерьез поиграть в "незалежность", - заключил Косачев.