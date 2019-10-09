Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T12:16Z
https://ria.ru/20191009/1559574267.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150111/49/1501114948_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_e7038982fa770588321add08b4d6fa43.jpg
РИА Новости

Косачев рассказал, когда Европа может изменить отношение к трагедии MH17

12:16 09.10.2019
2097
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Европа может изменить свое отношение к трагедии с MH17, а также к ситуации в Донбассе, если Украина проявит строптивость, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Парламент Нидерландов задался вопросом, а почему же Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Парламентарии одобрили старт дополнительного расследования причин таких действий (точнее бездействия) Киева во время трагедии с рейсом MH17. Как говорится, не прошло и года. Точнее – прошло более 5 лет", - отметил сенатор.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
4 октября, 08:00РИА Новости
"Наконец-то": голландский парламент расследует преступление Украины
По словам Косачева, в Нидерландах этот вопрос задают не впервые. В 2015 году Совет безопасности этой страны уже заявлял, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство и тогда бы рейс MH17 выбрал другой маршрут. При этом нидерландская парламентская оппозиция и в прошлом году выступала с призывами о расследовании роли Украины, напомнил Косачев. "На что местный МИД заявил, что у правительства, мол, нет причин для такого расследования", - добавил он.
"Ну действительно – зачем миру и родственникам погибших знать столь опасный факт, что катастрофы могло не быть, если бы Киев закрыл "воздух" над районом боевых действий? Да и неудобно как-то перед одним из участников Объединенной следственной группы, коим является Украина. Получается, один из подозреваемых занимается расследованием?", - отметил законодатель. Потому и украинский посол в Нидерландах указал местным властям: мол, следствие на тему закрытия воздушного пространства будет отвлекать от поиска виновных. "То есть – не отвлекайтесь на пустяки, продолжаем искать материалы на Россию", - сказал парламентарий.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля, 08:00РИА Новости
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
Парламент Нидерландов все же решил расследовать роль Украины в произошедшем, отметил сенатор. "Нужно ли видеть в этом некие подвижки в "монолитной" позиции Запада по катастрофе с "Боингом" и попытки вернуть объективность в расследование, с самого начала скорее подбирающее аргументы и факты под единственную версию? Я бы пока не спешил с такими выводами. Ведь это пока позиция парламентского органа лишь одной из стран, хотя и ключевой в расследовании", - сказал глава комитета СФ.
Однако сам факт, что это произошло именно сейчас, весьма показателен, считает Косачев. Ведь не так давно была открытая пикировка между Украиной и Нидерландами в связи с включением Киевом в списки взаимно освобожденных граждан Владимира Цемаха, которого 11 сентября Нидерланды переквалифицировали из ключевых свидетелей по делу в подозреваемые. "На претензии нидерландцев руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в вопросе выдачи Владимира Цемаха власти руководствовались интересами Украины, а не Нидерландов", - напомнил политик.
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
7 августа, 08:00Специальный репортаж
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
"Вот и последовал ответ из Европы", - полагает он. По словам Косачева, показательно в этой ситуации именно то, что при желании европейцы могут легко найти аргументы для обвинения Украины, если та позволит себе демонстрировать строптивость и независимость. "И поддержка Украины основана не столько на том, что на Западе твердо убеждены в правильности ее позиции, сколько на том, что это выгодно политически. Пока", - подчеркнул законодатель.
Но если будет нужно, в Европе легко достанут "из кармана" факты, свидетельствующие против Украины, уверен сенатор. "Причем не только по MH17, но и, скорее всего, по всем прочим досье, от майдана до Донбасса. Серьезный сигнал Киеву, который решил, что ему кто-то позволит всерьез поиграть в "незалежность", - заключил Косачев.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
17 июля, 01:58РИА Новости
Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
4140002
Обсудить 0
Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомКонстантин КосачевЕвропаВ мире
Рекомендуем
Газокомпрессорная станция на Украине
Коболев не видит необходимости продлевать контракт на транзит газа из РФ
РИА
Новости
Алексей Миллер
Миллер обсудил с представителем немецких властей транзит газа через Украину
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил возможность встречи "четверки" на фоне ситуации в Донбассе
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
Российский космонавт остался без шашлыка после возвращения с МКС
Лента
новостей
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе
Москва
В прибывшем в Москву "радиоактивном" поезде нашли источник излучения
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков пошутил над публикацией NYT о "спецподразделениях ГРУ"
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по "делу Байдена"
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Изучить роль Украины в деле MH-17 должен независимый орган, заявил эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
Лента новостейМолния