Косачев рассказал, когда Европа может изменить отношение к трагедии MH17

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Европа может изменить свое отношение к трагедии с MH17, а также к ситуации в Донбассе, если Украина проявит строптивость, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Парламент Нидерландов задался вопросом, а почему же Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Парламентарии одобрили старт дополнительного расследования причин таких действий (точнее бездействия) Киева во время трагедии с рейсом MH17. Как говорится, не прошло и года. Точнее – прошло более 5 лет", - отметил сенатор.

По словам Косачева, в Нидерландах этот вопрос задают не впервые. В 2015 году Совет безопасности этой страны уже заявлял, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство и тогда бы рейс MH17 выбрал другой маршрут. При этом нидерландская парламентская оппозиция и в прошлом году выступала с призывами о расследовании роли Украины, напомнил Косачев. "На что местный МИД заявил, что у правительства, мол, нет причин для такого расследования", - добавил он.

"Ну действительно – зачем миру и родственникам погибших знать столь опасный факт, что катастрофы могло не быть, если бы Киев закрыл "воздух" над районом боевых действий? Да и неудобно как-то перед одним из участников Объединенной следственной группы, коим является Украина. Получается, один из подозреваемых занимается расследованием?", - отметил законодатель. Потому и украинский посол в Нидерландах указал местным властям: мол, следствие на тему закрытия воздушного пространства будет отвлекать от поиска виновных. "То есть – не отвлекайтесь на пустяки, продолжаем искать материалы на Россию", - сказал парламентарий.

Парламент Нидерландов все же решил расследовать роль Украины в произошедшем, отметил сенатор. "Нужно ли видеть в этом некие подвижки в "монолитной" позиции Запада по катастрофе с "Боингом" и попытки вернуть объективность в расследование, с самого начала скорее подбирающее аргументы и факты под единственную версию? Я бы пока не спешил с такими выводами. Ведь это пока позиция парламентского органа лишь одной из стран, хотя и ключевой в расследовании", - сказал глава комитета СФ.

Однако сам факт, что это произошло именно сейчас, весьма показателен, считает Косачев. Ведь не так давно была открытая пикировка между Украиной и Нидерландами в связи с включением Киевом в списки взаимно освобожденных граждан Владимира Цемаха, которого 11 сентября Нидерланды переквалифицировали из ключевых свидетелей по делу в подозреваемые. "На претензии нидерландцев руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в вопросе выдачи Владимира Цемаха власти руководствовались интересами Украины, а не Нидерландов", - напомнил политик.

"Вот и последовал ответ из Европы", - полагает он. По словам Косачева, показательно в этой ситуации именно то, что при желании европейцы могут легко найти аргументы для обвинения Украины, если та позволит себе демонстрировать строптивость и независимость. "И поддержка Украины основана не столько на том, что на Западе твердо убеждены в правильности ее позиции, сколько на том, что это выгодно политически. Пока", - подчеркнул законодатель.