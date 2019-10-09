Российский космонавт остался без шашлыка после возвращения с МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 9 окт - РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин так и не дождался шашлыка, заказанного им на место посадки после возвращения с МКС.
"Шашлык не доехал, сложно сказать (куда он делся - ред.)", - заявил Овчинин, отвечая на вопрос журналистов, почему на месте посадки космонавтам давали персики, но не было шашлыка.
В середине сентября Овчинин сообщил, что попросил прислать ему на место посадки персики и шашлык из баранины.
Россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября.