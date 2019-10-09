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РИА Новости

Российский космонавт остался без шашлыка после возвращения с МКС

12:11 09.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин. Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 9 окт - РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин так и не дождался шашлыка, заказанного им на место посадки после возвращения с МКС.
"Шашлык не доехал, сложно сказать (куда он делся - ред.)", - заявил Овчинин, отвечая на вопрос журналистов, почему на месте посадки космонавтам давали персики, но не было шашлыка.
В середине сентября Овчинин сообщил, что попросил прислать ему на место посадки персики и шашлык из баранины.
Россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября.
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
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Ник ХейгАлексей ОвчининМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаМосковская областьЗвездный городокРИА Наука
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