Коболев не видит необходимости продлевать контракт на транзит газа из РФ

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что ему сложно представить, зачем украинской стороне может понадобиться продлевать старый контракт на транзит газа из РФ.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября заявил, что Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор в соответствии с европейскими правилами. Министр энергетики РФ Александр Новак позже пояснил, что в случае продления ряд технических параметров контракта может поменяться, так как ситуация на рынке значительно изменилась.

"Я думаю, что мы отделим нового оператора, передадим его "Магистральным газопроводам Украины". Единственным вариантом подписания этого контракта для российской стороны будет именно эта компания. Я, если честно, мне сложно представить, зачем новой компании, зачем украинской стороне может быть интересно продолжение старого контракта", - заявил Коболев в ходе газового форума, комментируя возможность подписания краткосрочного контракта по транзиту газа.

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко 3 октября говорил, что Украина до конца года успеет внедрить нормы ЕС, необходимые для заключения нового контракта с "Газпромом" на транзит газа. Таким образом, по словам Витренко, продлевать действующий контракт не понадобится.