В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами), сообщил в интервью журналу Peoria Journal Star прокурор штата Грег Мингер.
Как сообщает издание, 6 апреля мальчик устроил пожар в передвижном доме. Погибли пять человек, в том числе трое детей. Двоим удалось спастись.
Пожар начался в 11 часов вечера. К моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был полностью охвачен огнем.
Мингер рассказал, что решение предъявить обвинение ребенку далось ему тяжело.
"Это трагедия, но, в конце концов, очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьезных преступлений", — отметил он.
Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок.
"Испытательный срок, учитывая возраст, является единственным решением", — сказал прокурор.
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