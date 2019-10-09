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РИА Новости

Историки разыщут родственников жертв фашистов из детдома в Ейске

12:09 09.10.2019
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© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанкЖенщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны
Женщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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Женщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
ЕЙСК (Краснодарский край), 9 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Ученые Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова намерены разыскать родственников воспитанников детского дома в Ейске, где в годы Великой Отечественной войны были убиты 214 детей-инвалидов, рассказала РИА Новости замдиректора музея Марина Сидоренко.
В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом. На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей. В конце лета 1942 года город был оккупирован. 9 октября к дому, где жили дети, подъехал грузовик, в него погрузили ребят и повезли к месту погребенья. Через 15 минут они были мертвы.
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В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели этих детей. РИА Новости опубликовало три акта исследований захоронений. В документах обозначены их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. В среду в Ейске проходит конференция, посвященная памяти пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов и врачей-евреев, убитых в период нацистской оккупации Северного Кавказа.
"С учетом появившихся новых данных и сегодняшнего мероприятия, куда приехали представители из Симферополя, мы надеемся, что теперь сумеем найти родственников тех воспитанников, которые выжили и уехали обратно в Крым", - сказала Сидоренко. Она уточнила, что одна из целей поиска - подарить им книгу, выпущенную музеем на основании воспоминаний Леонида Дворникова.
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На данный момент он является единственным установленным воспитанником детдома в Ейске, который сумел спастись от фашистов и стал очевидцем событий 9 октября 1942 года. "Его, как и других, пытались затолкать в машину-душегубку, но он смог вырваться и отползти. Дело в том, что у него не было ног, он не смог убежать и наблюдал все события из-за сарая", - пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что поиск родственников других спасшихся детей также может полить свет и на другие вопросы по этой теме.
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КубаньФСБ РФЕйскКраснодарский крайОбщество
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