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РИА Новости

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница подтвердила, что работает в музее

12:07 09.10.2019
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© Фото : Официальный портал Иркутской области/ (фото Андрея Федорова и Александра Шудыкина)Ирина Алашкевич на областном фестивале "Байкальская пресса-2018"
Ирина Алашкевич на областном фестивале Байкальская пресса-2018
© Фото : Официальный портал Иркутской области/ (фото Андрея Федорова и Александра Шудыкина)
ИРКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Экс-глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, уволившаяся с должности после обнародования в соцсетях скандальной аудиозаписи, подтвердила РИА Новости, что работает в музее заместителем директора.
Алашкевич, которая уволилась с поста руководителя пресс-службы правительства Иркутской области после публикации в соцсетях скандальной аудиозаписи, устроилась на работу заместителем директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея "Тальцы".
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"Странно слышать вопросы о том, действительно ли я устроилась на работу. Это надо понимать так, что кто-то надеялся, что я теперь всю жизнь буду безработной? Да, то, что я теперь работаю в музее "Тальцы" заместителем директора, правда", - сообщила Алашкевич.
Аудиозапись, где экс-глава пресс-службы в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, была распространена в соцсетях в середине августа. В ней Алашкевич высказывается о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним. В записи, в частности, жители Тулуна характеризуются как "быдло" и "бичевня".
Любовь Иванцова
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Иркутская областьТулунИркутскОбщество
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