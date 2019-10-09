Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница подтвердила, что работает в музее

ИРКУТСК, 9 окт – РИА Новости. Экс-глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, уволившаяся с должности после обнародования в соцсетях скандальной аудиозаписи, подтвердила РИА Новости, что работает в музее заместителем директора.

Алашкевич, которая уволилась с поста руководителя пресс-службы правительства Иркутской области после публикации в соцсетях скандальной аудиозаписи, устроилась на работу заместителем директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

"Странно слышать вопросы о том, действительно ли я устроилась на работу. Это надо понимать так, что кто-то надеялся, что я теперь всю жизнь буду безработной? Да, то, что я теперь работаю в музее "Тальцы" заместителем директора, правда", - сообщила Алашкевич.