Россия и Китай заключат договор о сотрудничестве в киберпространстве

По его словам, тесные рабочие контакты, которые вели Роскомнадзор и китайские коллеги в течение нескольких последних лет, будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве. Он сообщил, что документ имеет статус международного договора, его подписание, как предполагается, состоится на площадке VI Всемирного интернет-конгресса в Учжэне 20 октября. В настоящий момент идет согласование документа китайской стороной.