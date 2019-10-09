Россия и Китай заключат договор о сотрудничестве в киберпространстве

МОСКВА, 9 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Роскомнадзор и Государственная канцелярия КНР по делам интернет-информации планируют 20 октября подписать договор о сотрудничестве, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
По его словам, тесные рабочие контакты, которые вели Роскомнадзор и китайские коллеги в течение нескольких последних лет, будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве. Он сообщил, что документ имеет статус международного договора, его подписание, как предполагается, состоится на площадке VI Всемирного интернет-конгресса в Учжэне 20 октября. В настоящий момент идет согласование документа китайской стороной.
Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и Государственной канцелярии КНР по делам интернет-информации, прежде всего, в области противодействия распространению запрещенной информации.