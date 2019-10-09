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РИА Новости

В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил

12:04 09.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР
Боец народной милиции ДНР
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР. Архивное фото
ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики запустили сигнальную ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Договорённость об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе.
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После запуска сигнальной ракеты со стороны украинских силовиков должен начаться отвод сил и вооружения от линии соприкосновения. Он будет проходить синхронно и зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ в течение трех дней. 12 октября стороны должны будут уведомить миссию ОБСЕ о завершении отвода.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВ мире
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