В ЛНР и ДНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод сил

Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил. 9 октября 2019

Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил. 9 октября 2019

ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 9 окт — РИА Новости. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик запустили сигнальные ракеты, оповещающие о готовности к началу разведения сил в районе Золотого и Петровского.

Этот процесс должен начаться после запуска ракеты со стороны Украины.

Как сообщил журналистам представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко, патруль ОБСЕ выдвинулся на подконтрольную Киеву территорию для уточнения готовности к отводу войск у Золотого.

Разведение у Петровского и Золотого

Участники контактной группы на встрече в Минске 2 октября согласовали график разведения сил. Отвод войск — одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

Согласно договоренностям, украинские силовики и ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса должны в течение 30 дней отвести силы от линии соприкосновения на расстояние не менее километра, разобрать фортификационные сооружения и разминировать территорию.

Это должно происходить синхронно и зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ.

Представители Киева в СЦКК 5 октября обвинили ополченцев в обстреле из миномета одного из участков разведения в районе Золотого.

В свою очередь, в ЛНР объявили, что территорию республики обстреливают сами украинские силовики, а Народная милиция республики не отвечает на это, чтобы не сорвать разведение сил и средств.